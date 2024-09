Di Canio contro Leao e Theo: «Da attaccare al muro, delegittimano il Milan». La replica di Rafa col saluto romano

Video dalla rete

(LaPresse) Polemica social dopo Lazio-Milan: Rafael Leão posta su X una foto dell’ex calciatore Paolo Di Canio mentre fa il braccio teso all’Olimpico. È la replica dell’attaccante rossonero dopo le critiche di Di Canio, oggi opinionista, nei confronti del suo atteggiamento durante il cooling break del match di domenica, quando lui e Theo Hernandez, inizialmente tenuti in panchina dal tecnico Fonseca, avevano deciso di non avvicinarsi all’allenatore per sentire le sue indicazioni, restando dall’altra parte del campo. «Se succede al dopolavoro, uno si mette lì in disparte, io gli dico: ‘Ao che stai facendo, ma vieni qua tra di noi’», aveva detto Di Canio. «È una vergogna, Il capitano si mette là a parlottare, ai miei tempi li avrebbero attaccati al muro con i cazzottoni», aveva aggiunto.

