Disfatta Juve: Vlahovic e Yildiz sbagliano il rigore. È fuori dalla Coppa Italia, la rabbia dei tifosi sui social

Video dalla rete

(LaPresse) Nuova delusione per la Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League. I bianconeri devono dire addio a sorpresa anche alla Coppa Italia. La squadra di Thiago Motta è stata eliminata dall’Empoli che si è imposto ai rigori allo Stadium nell’ultimo quarto di finale. I tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1 per le reti di Maleh per i toscani e il pareggio di Thuram per la Juve. Dal dischetto poi decisivi gli errori di Vlahovic e Yildiz. Un k.o. che ha fatto infuriare i tifosi bianconeri che si sono scatenati sui social.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA