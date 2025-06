Djokovic a spasso per Parigi in bicicletta durante il Roland Garros: il video dell’avvistamento di un fan nei pressi dell’Arco di Trionfo

Video dalla rete

(LaPresse) Novak Djokovic ha ‘sostituito’ la sua racchetta da tennis con una bicicletta e ha scambiato i campi in terra battuta dell’Open di Francia con le strade acciottolate di Parigi per un giro notturno intorno all’Arco di Trionfo. Meno di 24 ore prima che il 24 volte campione del Grande Slam giocasse contro il francese Corentin Moutet nel secondo turno del Roland-Garros giovedì, Djokovic è stato avvistato mentre si godeva il panorama come un turista mentre faceva un po’ di esercizio. Qualcuno ha filmato Djokovic e ha pubblicato un breve video sui social media.

Indossando una tuta blu scuro, scarpe da ginnastica e un casco ben allacciato, il 38enne campione serbo ha pedalato attraverso la famosa rotatoria trafficata all’estremità degli Champs-Élysées. Qualcuno gli ha gridato: «Ti amo!», e Djokovic ha risposto con un sorriso: «Ti amo anch’io».