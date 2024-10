Donald Trump frigge e serve patatine fritte in un fast food a Philadelphia

Video dalla rete

Donald Trump, ex presidente Usa e attuale candidato repubblicano alle elezioni di novembre, ha servito patatine fritte in un fast food a Philadelphia. Nel video, il tycoon consegna il pasto a una macchina ferma al drive-through: la famiglia in macchina, colta di sorpresa, stringe la mano al candidato. Nei sedili posteriori, c’è chi immortala il momento con lo smartphone. «Queste non le pagate – dice il tycoon consegnando il cibo – Offre Trump».​Secondo quanto rivelato dalla stampa statunitense, il ristorante era chiuso al pubblico durante la visita di Trump e gli automobilisti serviti dal tycoon sono stati controllati dai servizi segreti prima del suo arrivo e autorizzati ad avvicinarsi. Nessuno di loro ha ordinato cibo, ma ha ricevuto qualsiasi cosa Trump abbia dato loro.

​Trump è rimasto alla postazione di frittura per cinque minuti e ha trascorso circa 15 minuti allo sportello drive-through, gran parte del tempo rispondendo alle domande dei giornalisti. Eludendo però la domanda sul’aumento del slario minimo.