«Donald Trump Jr a caccia di specie protette a Venezia»: la denuncia di Europa Verde e il video della battuta in laguna

Video dalla rete

Le immagini mostrano una battuta di caccia alle anatre che avrebbe tenuto il figlio di Donald Trump – Donald junior Trump – a Venezia. Il video, diffuso dal sito specializzato «Field ethos – The global hunt for adventure», mostra il figlio del presidente nell’atto di sparare e descrivere, successivamente, il bottino. «Immagini girate nella laguna di Venezia, in valle Pirimpie’ a Campagna Lupia, territorio della Rete Natura 2000, nella Zona speciale di conservazione IT 3250030 ‘Laguna Medio-Inferiore di Venezia’», specifica la deputata di Avs Luana Zanella. «Nel video si vedono scene di abbattimenti di anatre e di una Casarca (Tadorna ferrugginea), una specie protetta in tutta Europa dalla direttiva UE Uccelli e dalla legge italiana (L. 157/1992), che ne sanziona penalmente l’abbattimento e la detenzione – continua Zanella – Chiediamo con una interrogazione al ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin di spiegare cosa sia accaduto».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA