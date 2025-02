Donna armata di coltello nel centro di Belfort, in Francia: ecco cosa fanno i poliziotti

Video dalla rete

La scena è stata surreale: una donna cammina per il centro della cittadina di Belfort, in Francia, con un coltello da 20 centimetri in mano. Indossa un lungo cappotto nero e uno zaino e molti passanti chiamano la polizia nel timore che possa attaccare qualcuno. Nel video l’intervento della polizia che la ferma e le ordina di lasciare il coltello. Lei però non obbedisce e questo scatena la reazione degli agenti all’angolo tra Place Corbis e Rue de l’As-de-Carreau. Gli agenti hanno usato il taser, ma non ha avuto effetto perché la donna indossava diversi strati di vestiti, così uno dei poliziotti è riuscito a disarmarla prendendola alle spalle. La donna è stata arrestata.

