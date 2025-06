Donna si lancia dal balcone per sfuggire alle fiamme, i vicini: «L’abbiamo sentita gridare “Aiuto, aiuto, aiutatemi”»

Video dalla rete

E’ successo nella notte a Milano. La donna, sposata e di origine brasiliana, era sola in casa: ha cercato di sfuggire alle fiamme gettandosi dal quinto piano . In corso accertamenti sull’origine del rogo. Secondo i vicini, qualche ora prima aveva litigato col marito, poi rintracciato in un bar dai carabinieri. ​«L’abbiamo dentita gridare “Aiuto, aiuto, aiutatemi“. Ma le fiamme erano già alte» ha spiegato una donna vicina di casa nel palazzo.

