Dopo il check-in: l’anziana donna scambia il carosello bagagli per il ponte di imbarco

Video dalla rete

Sembra la scena di un film, ma sono immagini reali ripreso da una telecamera di sorveglianza dell’aeroporto della città russa di Vladikavkaz. Secondo il portale online russo lentv24, l’anziana donna che si stava preparando per volare a Mosca, ha scambiato il carosello di consegna bagagli per il ponte di imbarco dei passeggeri. E, come si vede nel video, è scomparsa dietro la tenda, trascinata verso il vano bagagli. Fortunatamente, la passeggera non ha riportato ferite gravi ed è in buona salute.