Doppia vittoria del centrosinistra, in Emilia-Romagna ed Umbria, alle elezioni regionali: vincono de Pascale e Proietti. Il commento al voto di Antonio Polito, che sottolinea in particolare, l’allargamento della forchetta che separa il Partito democratico dal Movimento 5 stelle in termini di consensi.

