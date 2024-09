Draghi: «Chi paga meno le donne sa che va contro la Costituzione?»

Video dalla rete

«Noi siamo gli ultimi per occupazione femminile, per fecondità, ma la Costituzione italiana tutela la parità di condizione. Io mi domando: ma lagente che paga meno le donne degli uomini sa che sta andando contro la Costituzione italiana?».

Lo ha detto Mario Draghi intervistato dal direttore del Corriere, Luciano Fontana al Tempo delle Donne.

Per migliorare, secondo Draghi, «serve insistere». «Creare la parità di condizioni non lo si fa per decreto ma costruendo un ambiente propizio».

