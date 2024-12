Video dalla rete

Doveva essere uno spettacolare stunt automobilistico per un film in India. Ma finisce quasi in un disastro. Il 23 novembre 2024, a Hyderabad, in India, un gruppo di persone filma una scena con un auto che si ribalta. Tuttavia, per poco la vettura non va a finire sulla troupe. Per fortuna non ci sono stati feriti.

