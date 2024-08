Dramma nel Pacifico: la megattera perde la coda

Video dalla rete

Un drone ha ripreso una megattera che nuota con la pinna caudale recisa a sud di Lopez Island. Secondo gli esperti del Whale Museum sull’Isola di San Juan Island, nello Stato di Washington, Usa, l’animale avrebbe perso la «coda» dopo essere rimasto impigliato in qualche strumento da pesca, in una lenza o in una rete.

«È come se noi perdessimo le gambe» ha spiegato Jessica Farrer, direttrice della ricerca presso il Whale Museum sull’isola di San Juan.