Dramma (sfiorato) nella gara di sci: l’atleta vola nel bosco

Video dalla rete

Il 19enne Lenz Hauser deve aver avuto qualche angelo custode: l’atleta austriaco di ski cross aveva appena completato le qualificazioni per la gara FIS sulla Reiteralm in Austria. Lunedì scorso, Hauser stava percorrendo il tracciato quando ha sbandato in una curva ed è volato fuori dalla pista. Da un’altezza di diversi metri, il giovane si è schiantato sulla neve e sulla rete di protezione, non lontano dagli alberi.

Il giovane, per sua grande fortuna, ha riportato solo qualche escoriazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA