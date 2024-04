Drammatico incidente al rally in Ungheria: auto finisce contro la folla. 4 morti

Video dalla rete

Quattro persone sono morte e 8 sono rimaste ferite nel terribile impatto di un’auto del rally Esztergom-Nyerges contro la folla degli spettatori lungo la strada. Un veicolo per cause ancora sconosciute è uscito fuori strada in testa coda . Otto ambulanze e quattro elicotteri si sono immediatamente diretti sulla scena dell’incidente, ma per quattro spettatori non c’è stato niente da fare. Rimangono a rischio anche un bambino che ha riportato gravi ferite, e un’altra persona anche lei in condizioni serie.

