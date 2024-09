Due aerei si scontrano in pista all’aeroporto di Atlanta prima del decollo

Video dalla rete

Un airbus 350 della Delta Airlines è stato coinvolto in un incidente sulla pista dell’aeroporto di Atlanta poco prima del decollo: ha urtato un velivolo di un volo regionale della compagnia Endeavor Air che era diretto a LaFayette, in Louisiana. L’airbus era in partenza per Tokyo e è entrato in contatto con la coda dall’altro velivolo. Secondo le prima informazioni ci sarebbero anche dei feriti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA