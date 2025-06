Due ingegneri della Raf vandalizzano e portano via la statua dell’orso Paddington a Newbury: incastrati dalle telecamere a circuito chiuso

Video dalla rete

Due ingegneri della Raf – l’Aeuronautica militare del Regno Unito – hanno vandalizzato una statua dell’orsetto Paddington strappandola dalla panchina sulla quale era fissata a Newbury, nel Berkshire. L’episodio risale allo scorso 2 marzo. I due sono stati incastrati dalle telecamere a circuito chiuso installate in strada. La statua è stata ritrovata nel bagagliaio dell’auto di uno dei due ingegneri. Un giudice li ha condannati a 12 mesi di servizi sociali e al pagamento di una multa di 2.725 sterline ciascuno. Non si tratta dell’unica statua che raffigura la creatura di Michael Bond : in tutto il Regno Unito e in Irlanda se ne contano 23.

