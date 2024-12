Duomo di Monreale, la nuova vita tra oro e luce: il volo spettacolare con il drone tra i mosaici più belli del mondo

Video dalla rete

Restauro, pulitura dei favolosi mosaici (estesi per una superfice di 6.4o0 metri quadrati, più di San Marco a Venezia, secondi solo a Santa Sofia di Istanbul) e nuova luce: il Duomo di Monreale, uno dei capolavori dell’arte di tutti i tempi, torna a risplendere. Grazie alla pulitura e alla nuova illuminazione della cattedrale normanno-bizantina, patrimonio Unesco, fedeli e visitatori avranno da oggi un’esperienza visiva nuova e straordinaria come si può vedere in anteprima in questo video con spetttacolari riprese realizzate con il drone. Stefano Bucci su «La Lettura» del 29 settembre scorso aveva anticipato ai lettori del Corriere i lavori con un reportage dalla cattedrale. Nel video, oltre alle immagini suggestive, le parole dell’arcivescovo di Monreale mons. Gualtiero Isacchi, di don Nicola Gaglio, parroco del Duomo e di Carlo Maria Bogani, ingegnere esperto di apparecchi illuminanti e sistemi di controllo. Il progetto di illuminazione dell’austriaca Zumbtobel, leader del settore dell’illumnotecnica, è stato installato dall’azienda Fedelenergy di Torino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA