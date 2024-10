È distratto dallo smartphone e attraversa i binari mentre passa il treno: un uomo in Argentina si salva per un soffio

Video dalla rete

Lo scorso lunedì 14 ottobre a Buenos Aires, in Argentina, un uomo ha attraversato i binari mentre passava il treno: era distratto dall’utilizzo del suo smartphone. Per fortuna si è accorto all’ultimo istante dell’arrivo del treno ed è riuscito a mettersi in salvo, schivandolo. L’uomo si è accasciato a terra, forse per lo spavento, ed è stato soccorso dal personale di Trenes Argentinos. Il protagonista di questa vicenda, di cui non si conosce l’identità, non ha riportato gravi ferite.

