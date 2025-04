È in Sardegna la spiaggia «più bella del mondo»: ecco Cala Goloritzè, prima in classifica del World’s 50 Best Beaches

Video dalla rete

Cala Goloritzè, perla della Sardegna orientale, è stata eletta la spiaggia più bella del mondo nel 2025 dalla classifica World’s 50 Best Beaches . Situata nella costa di Baunei (Nuoro), la spiaggia sarda per vincere ha superato località esotiche come la Polinesia e le Seychelles. Cala Goloritzè è famosa per il suo pinnacolo calcareo di 143 metri, meta ambita tutto l’anno da scalatori ed esperti di arrampicata. Accessibile solo a piedi o via mare, è anche un esempio di conservazione: non ci sono stabilimenti balneari, la natura è incontaminata. Dichiarata monumento naturale nel 1995, è protetta da normative che ne preservano la bellezza selvaggia: per visitarla è necessario percorrere un sentiero di trekking o nuotare dalla barca, mantenendo un turismo sostenibile.

