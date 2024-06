È mancata Vera Slepoj, la psicologa dell’amore

Video dalla rete

(LaPresse) È scomparsa a 70 anni Vera Slepoj, psicologa e scrittrice. Nata a Portogruaro (Venezia) si è laureata nel 1977 in psicologia all’Università di Padova. Si è sempre occupata della dimensione affettiva dell’essere umano, argomento su cui ha scritto numerosi libri tra cui i bestseller ‘Capire i sentimenti’ e ‘La Psicologia’. Volto noto dei salotti tv, è stata spesso ospite di ‘Porta a Porta’ di Bruno Vespa. È stata psicoterapeuta della squadra di calcio del Palermo negli anni 1999-2000. Vicina a Gianfranco Fini, è stata consigliere del Ministero delle comunicazioni dal 2002 al 2006. Candidata per An nel 1999 alle Europee non fu eletta. Dal 1999 al 2004 è stata assessore alla cultura, musei e servizi sociali alla provincia di Padova.

