E se Lucio Corsi avesse vinto Sanremo? La clip inedita da «Vita da Carlo»

E se Lucio Corsi avesse vinto Sanremo? È questo il sorprendente scenario della scena inedita tratta dalla terza stagione di «Vita da Carlo», ora disponibile su Paramount+. Il cantautore toscano, che nella realtà si è classificato secondo al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Volevo essere un duro”, nella serie di Carlo Verdone trionfa sul palco dell’Ariston con “Tu sei il mattino”.La terza stagione della serie ruota attorno al mondo musicale e vede Carlo Verdone accettare un’inaspettata sfida: la direzione artistica del Festival di Sanremo. Carlo si getta a capofitto nell’organizzazione dell’evento: sceglie Ema Stokholma come sua co-conduttrice, sonda gli ospiti internazionali e seleziona gli artisti in gara, imbattendosi in molte delle leggende della musica italiana. Scopre inoltre il talento di Lucio Corsi che, inizialmente restio, decide infine di partecipare al Festival di Sanremo seguendo il suo consiglio.

