Ecco chi salverà la Terra dalla minaccia (eventuale) degli asteroidi: tutto quello che non sapete della missione Hera

I ricercatori e i tecnici dell’Esa illustrano la missione Hera, il programma spaziale che contribuirà a sviluppare un sistema di difesa planetario. La sonda dell’Agenzia spaziale europea (Esa) partita il 7 ottobre 2024 da Cape Canaveral, in Florida, viaggerà per due anni alla volta di Didymos, un asteroide binario la cui piccola luna, Dimorphos, è stata bersaglio, nel 2022, di un proiettile sparato dalla Terra: la sonda Dart della Nasa.