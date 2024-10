Video dalla rete

Il profilo Instagram dell’Aeronautica Militare ha pubblicato uno spettacolare video in cui mostra le operazioni per il decollo in emergenza dei caccia da guerra del IV Stormo, di base a Grosseto. Dall’ordine di partenza – scandita con il famoso Scramble, scramble, scramble – in pochissimi minuti i caccia sono in volo.

