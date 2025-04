Ecco come nasce la colomba pasquale: la novità è quella viola

Video dalla rete

(LaPresse) Nelle pasticcerie di Roma e di tutta Italia si lavora intensamente per sfornare i dolci a pochi giorni dalla Pasqua. Pastiere e soprattutto colombe finiranno sulle tavole degli italiani. E si passa dalle colombe tradizionali della Pasticceria Colella, come racconta il proprietario Giovanni Colella, a quelle gourmet, della Pasticceria Gruè, per soddisfare i palati di tutti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA