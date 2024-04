Ecco come rapinavano orologi preziosi ai turisti nelle capitali di tutta Europa: 8 arresti a Napoli

Video dalla rete

La polizia di Stato di Napoli ha arrestato otto persone, accusate di rapina di orologi di lusso. I reati sarebbero stati commessi in diversi Stati europei: complessivamente sono 35 i soggetti fini in manette negli ultimi mesi grazie a un’operazione internazionale coordinata dall’Europol. Gli episodi si sono svolti, in gran parte, nelle principali località turistiche della Spagna ma anche in Francia, Austria, Germania e Svizzera. Le forze dell’ordine hanno definito il modus operandi «tanto semplice quanto efficace». «Le cosiddette ‘paranze’ erano costituite mediamente dalle tre alle cinque persone con compiti ben definiti: un soggetto individuava la vittima, che indossava un orologio prezioso, in ristoranti di lusso o alberghi di alta categoria. Dopodiché veniva pedinata da un complice, in attesa del momento propizio», scrive la polizia in una nota. «Quindi uno o due componenti del gruppo aggredivano con violenza il malcapitato, strappandogli l’orologio dal polso» e «spesso cagionandogli anche lesioni agli arti superiori, per poi guadagnarsi la fuga a bordo di moto condotte da un complice, facendo perdere le proprie tracce».

