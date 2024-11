Ecco cosa c’è nel libretto giallo distribuito ai cittadini in Svezia per prepararli in caso di una guerra nucleare

Video dalla rete

In Svezia è stato diffuso un «libretto giallo» che contiene le istruzioni su come affrontare scenari di guerra. È la seconda campagna di sensibilizzazione pubblica di questo tipo dai tempi della Guerra Fredda. Il nuovo opuscolo fornisce esempi su come trovare rifugi antiatomici, fermare emorragie, affrontare l’ansia e come parlare ai bambini della guerra. Include anche informazioni su cosa fare in caso di utilizzo di una bomba nucleare. «È importante includere la possibilità di una guerra nucleare anche perché la Russia ne parla», spiega Svante Werger, consulente dell’Agenzia svedese per le emergenze. «Bisogna aumentare la consapevolezza mentale delle persone – ha aggiunto -, oltre a fornire alcuni consigli su come proteggersi anche in questo caso». «Non pensiamo necessariamente che ci sarà una guerra – conclude Werger – , ma dobbiamo davvero essere preparati».

