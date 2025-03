«Ecco cosa c’è nella mia borsa della sopravvivenza», la commissaria Hadja Lahbib mostra la sua scorta anti crisi

Video dalla rete

«Il mio kit per la sopravvivenza è gia pronto, è tutto qui nella mia borsa». La commissaria Ue per la Gestione delle crisi Hadja Lahbib ha pubblicato sul suo profilo un video in cui ha mostrato quella “borsa della resilienza” di cui ha parlato in un’intervista all’Afp «perché – ha spiegato – tutti i cittadini siano pronti a resistere, a essere strategicamente autonomi per almeno 72 ore». In caso di guerra, è sottintesoo.