Ecco cosa c’era nel bagagliaio della Tesla esplosa di fronte al Trump Hotel: il video della carcassa dell’auto in cenere

Le immagini mostrano la carcassa del pick up Tesla Cybertruck esploso di fronte a un Trump Hotel a Las Vegas causando la morte di una persone e il ferimento di altre 7. In alcuni frame della clip, in particolare, si nota il contenuto del bagagliaio dell’auto: durante i rilievi, le autorità hanno trovato grandi petardi e sostanze infiammabili. Non è la prima volta che viene usato un espediente del genere: era già accaduto nel 2010 con il pachistano Faisal Shahzad che cercò così di far saltare un suv a Times Square a New York.

