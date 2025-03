Ecco cosa ha fatto Mark Zuckerberg per i 40 anni della moglie Priscilla

Video dalla rete

Mark Zuckerberg ha condiviso su Instagram un video che mostra la sua sorpresa speciale per il 40° compleanno della moglie Priscilla Chan, ispirata a Benson Boone.

Per l’occasione, il capo di Meta ha infatti abbandonato il suo solito look per qualcosa di decisamente più inaspettato: la (stessa) scintillante tuta blu che il cantante Benson Boone ha sfoggiato ai Grammy.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA