Ecco cosa non si deve fare quando si perde l’uscita dell’autostrada

Video dalla rete

«Non fare assolutamente come questo guidatore» è stato l’avvertimento del Dipartimento dei Trasporti dell’Ohio dopo aver pubblicato un video che mostra un tamponamento causato da un’auto che si è fermata sulla Interstate 71 dopo aver mancato un’uscita.Il post del dipartimento su X pone una domanda retorica a commento del video:«Quando state guidando lungo una strada a più corsie e perdete l’uscita, dovete..: A) continuare a guidare e uscire alla prossima, oppure B) fermarvi completamente, provocare un tamponamento tra più auto e poi scappare via. Suggerimento: la risposta non è mai B. Non fate come questo guidatore».

