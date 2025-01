Ecco cos’è DeepSeek, l’AI che ha affondato le borse mondiali

Video dalla rete

Che cos’è Deepseek, il programma di intelligenza artificiale cinese che ieri – lunedì 27 gennaio – ha causato il collo dei mercati? E perché il tema dei costi è fondamentale per comprendere la vicenda? Paolo Ottolina spiega le ragioni di quello che alcuni hanno chiamato «momento Sputnik», in cui l’America che credeva di essere in vantaggio ed è invece stata superata da un concorrente.

