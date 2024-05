Video dalla rete

(LaPresse) Cani robot militarizzati. Si tratta del nuovo prototipo di arma presentato durante i Golden Dragon, le esercitazioni militari congiunte tra Cina e Cambogia. I “robodog” sarebbero progettati per uccidere, sono telecomandati e possiedono dei fucili mitragliatori, installati sulle spalle.

DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA