Ecco il «Donald Trump cinese», l’influencer che imita il tycoon alla perfezione: stessa voce, stessi gesti

Video dalla rete

Si chiama Chen Rui, ma per i social è «il Donald Trump cinese». Le sue imitazioni del presidente degli Stati Uniti sono diventate virali su TikTok: voce e gesti sono riprodotti con estrema accuratezza. Le clip sono ambientate nella città in cui Chen Rui lavora, Chongqing, in Cina. I suoi video stanno macinando milioni di visualizzazioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA