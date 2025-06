Ecco il duo Mind Enterprises: il revival della italo-disco in abiti vintage è virale sui social

Video dalla rete

Nelle immagini, le clip diventate virali del duo italiano «Mind Enterprises». Sono seguitissime sui social le sessioni di disco music in atmosfere -e vestiti- vintage di Andrea Tirone e Roberto Conigliaro. Il primo è un fonico torinese con sede a Londra; al suo attivo ha diversi contratti discografici e collaborazioni con artisti internazionali. Conigliaro (che ha un background da batterista) lo accompagna dal 2020. Nelle ultime settimane le loro esibizioni in cucine dall’arredamento agè o su balconcini assolati hanno avuto larga diffusione su TikTok, Instagram e X: gli utenti sono rapiti dal mood delle loro sessioni in cui rivive la italo disco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA