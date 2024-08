Ecco il robot umanoide G1 che ci farà compagnia: con 16mila dollari si compra e si porta a casa

Video dalla rete

I robot in grado di svolgere compiti simili a quelli umani sono stati finora relegati in laboratori, fabbriche e accattivanti video su YouTube. Ma Unitree Robotics (azienda cinese leader nella produzione di roboto) sta preparando il suo robot umanoide G1 per la produzione di massa con un prezzo di 16.000 dollari che in qualche modo sembra costoso e ragionevole per un robot che sembra così capace, come notato dalla rivista specializzata New Atlas.