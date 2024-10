Ecco il robotaxi di Tesla: il guidatore seduto comodamente sulla poltrona di casa sua

Video dalla rete

Nei Warner Bros Studios a Los Angeles il capo di Tesla Elon Musk ha presentato il tanto atteso robotaxi: ha due porte ad ala di gabbiano, una carrozzeria satinata. Non c’è il volante e nemmeno i pedali.

Musk, che è arrivato sul palco a bordo di uno dei robotaxi – chiamato CyberCab – ha detto che la produzione inizierà nel 2026 e che i veicoli potranno essere acquistati dai clienti a meno di 30.000 dollari.

I passeggeri potrebbero richiedere una corsa sul Robotaxi tramite un’app, simile a Uber o Lyft, ed essere trasportati da A a B senza dover interagire con alcun autista. Il proprietario del Robotaxi, invece, potrebbe inviare il proprio veicolo per effettuare il viaggio, senza dover salire sul veicolo e guidare lui stesso. In teoria, le persone potrebbero acquistare più modelli di Robotaxi da Tesla e inviarli tutti a compiere viaggi diversi nello stesso momento, guadagnando denaro comodamente seduti in poltrona.