Ecco la Bugatti Tourbillon: un’ibrida da 1800 cavalli e 3,8 milioni di euro

Nel 2021 Bugatti è stata scorporata dal Gruppo Volkswagen e fusa con Rimac, l’azienda croata che produce la supercar completamente elettrica Rimac Nevera. Mate Rimac, l’amministratore delegato della nuova società, ora chiamata Bugatti Rimac, ha dichiarato di non aver mai avuto l’intenzione di realizzare una Bugatti completamente elettrica. Poiché le auto a benzina stanno gradualmente scomparendo dalle strade, gli ingegneri e i progettisti di Bugatti Rimac volevano creare qualcosa che mantenesse lo spirito delle auto Bugatti a motore meccanico, ma che fosse migliore: un ibrido plug-in incredibilmente potente. Ha 1.800 cavalli e costa 3,8 milioni di euro. La Bugatti Tourbillon combina la reattività di tre motori elettrici (due anteriori e uno posteriore) e la potenza di un nuovo motore a combustione interna da mille cavalli.

Questa hypercar punta a una velocità massima di 445 km/h, offrendo allo stesso tempo un’autonomia elettrica di 60 chilometri con una piccola batteria.

La strumentazione – contagiri, tachimetro, termometri – è collocata direttamente sul piantone dello sterzo, dietro il volante, in un sistema in titanio, zaffiro e rubino, progettato e realizzato da orologiai svizzeri.