Ecco la prima partita di calcio tra robot umanoidi in Cina: finisce 5-3 (e non mancano gli spintoni)

Video dalla rete

Sabato 28 giugno, a Pechino, si è disputata una partita di calcio tra robot umanoidi . Si tratta dell’anteprima dei prossimi World Humanoid Robot Games in programma proprio nella capitale cinese – come spiegato qui . Secondo gli organizzatori, l’aspetto chiave della competizione è che tutti i robot in campo operano in totale autonomia utilizzando strategie basate sull’AI, senza supervisione umana. Le squadre si sono affrontate in partite 3 contro 3: il team proveniente da Tsinghua ha vinto per 5-3. Pur progettati per rialzarsi da soli dopo una caduta, durante la partita alcuni robot sono rimasti a terra dopo le spinte (si direbbe involontarie) di compagni e avversari.

