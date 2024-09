Ecco le nuove immagini del Titanic: crollata una parte della ringhiera di prua resa celebre da una scena dell’omonimo film

Video dalla rete

Si temeva fosse perduta e invece è stata ritrovata una statua di bronzo che era a bordo del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Le immagini mostrano le inedite immagini girate durante una spedizione sottomarina condotta dalla Rms Titanic Inc, la società che detiene i diritti di recupero del relitto. La statua di «Diana di Versailles» era stata vista per l’ultima volta nel 1986. La ringhiera di prua, resa celebre dalla sua ricostruzione in una scena del film «Titanic» di James Cameron, è parzialmente crollata, ha fatto sapere la società impegnata nelle operazioni di ricerca e recupero. Proprio lì un giovane Leonardo di Caprio, nel ruolo di ‘Jack, chiedeva a Kate Winslet: «Ti fidi di me?».

