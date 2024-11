Video dalla rete

Un flusso d’aria fredda da Nord ha portato le prime nevicate sulle regioni settentrionali dell’Italia. Paesaggi imbiancati ad Aosta, dove in alcuni punti la neve è caduta abbondante come non accadeva da tempo. Le immagini mostrano le prime fioccate anche in Piemonte – a Gattico, Luzzogno e Prali – e a Varese, in Lombardia.

