Ecco «The Windsor», il nuovo terminal dei vip a Londra-Heathrow (a 4.600 euro)

Video dalla rete

«Il Terminal 5 di Heathrow è uno zoo: sono anni che non passo dall’ingresso normale» racconta al Daily Mail Anthony Serafino, il proprietario del Bromley FC, che invece utilizza la «ultimate airport experience»: The Windsor.

Recentemente rinnovato per 3 milioni di sterline, è dotato di auto con autista, guardie del corpo che affiancano gli ospiti durante gli spostamenti e una suite privata con doccia, salotto e TV a cui si accede da un ingresso segreto nel Terminal 5. Il costo di questo trattamento regale? 3.812 sterline, l’equivalente di 4.600 euro.

La cosa migliore? Non c’è bisogno di passare per la sicurezza. Il check-in si fa infatti al Windsor.