Ecoattivisti spruzzano vernice contro sito Stonehenge

La polizia britannica ha arrestato due attivisti nel corso di un blitz del gruppo ecologista “Just Stop Oil” per aver spruzzato vernice arancione contro alcuni monoliti di Stonehenge, il famoso sito preistorico nel sud dell’Inghilterra protetto dall’Unesco. Prima dell’intervento degli agenti alcuni dei visitatori, in particolare una donna, avevano cercato di fermare i manifestanti. L’organizzazione chiede al governo britannico di “siglare impegni vincolanti per eliminare i carburanti fossili entro il 2023”, e sottolinea che la vernice utilizzata sarà “lavata” dalla pioggia.