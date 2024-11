In Ecuador un aeroplano precipita in mezzo alla strada: due morti

la strage sfiorata

Due membri dell’aeronautica ecuadoriana (FAE) sono morti quando un piccolo aereo da addestramento che stavano pilotando è precipitato su una strada della città di La Libertad. Secondo la Procura generale ecuadoriana, l’incidente ha ferito anche due civili che si trovavano in veicoli vicini. Le riprese di una telecamera di sicurezza nelle vicinanze mostrano il momento dell’impatto. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

