Video dalla rete

Una persona è rimasta ferita in un incidente aereo nel porto di Posorja, in Ecuador. Come si vede dalle immagini, un elicottero stava per decollare da una barca quando è precipitato. Sul velivolo c’era solo il pilota, che è rimasto ferito. Per il momento non si conoscono le cause dell’incidente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA