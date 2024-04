Elefante attacca la jeep del safari e la solleva per aria

Video dalla rete

Un grosso elefante maschio, infastidito da un pullmino di turisti, ha caricato il mezzo e lo ha letteralmente sollevato per aria per poi lasciarlo ricadere a terra. L’autista cercava di spaventarlo con delle grida, ma l’elefante non si è per niente intimidito e ha cercato di sollevarlo per una seconda volta. Alla fine l’animale si è dato per vinto e si è allontanato. La scena è stata ripresa in Sudafrica, al Pilanesberg National Park.

