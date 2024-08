Elefante ribalta l’auto dei turisti in Thailandia. Attirato dall’odore del cibo

Video dalla rete

Un elefante esce dal bosco e si avvicina a un’auto nera, comincia a spingerla e non smette fino a quando non la ribalta. La scena è stata ripresa in Thailandia presso il parco naturalistico di Khao Yai e il video è stato pubblicato su TikTok. Secondo Chaiya Huaihongthong, il direttore del Parco nazionale Khao Yai, ha spiegato che alcuni turisti che soggiornavano lì stavano preparando cibo, nonostante fosse contrario alle regole del parco, e potrebbe essere stato proprio l’odore del pasto ad attrarre gli animali. Per allontanare gli elefanti sono intervenute le guardie del parco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA