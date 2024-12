Elena Sofia Ricci a Belve racconta la violenza subita a 12 anni: «Ho cercato di rimuovere, ma lo sporco mi è rimasto per tutta la vita»

Video dalla rete

Ospite di Francesca Fagnani a «Belve», su Rai2, l’attrice Elena Sofia Ricci ha raccontato un episodio di violenza subita quando aveva 12 anni: «È stato talmente brutto e doloroso. Cercavo di proteggermi con un foglio da disegno sulle gambe – ha spiegato – ma un foglio non può chiaramente proteggerti». L’attrice ha dichiarato di aver capito subito, nonostante l’età, che qualcosa di sbagliato stesse accadendo, «ma quando certe cose arrivano da persone adulte pensi che quel che fanno sia giusto: certo non mi piaceva». ​«Ho cercato di rimuovere per tanto tempo, ma la sensazione di sporco è rimasta per tutta la vita», ha aggiunto.

