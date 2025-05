Elettra, la donna della follia che racconta le emozioni travolgenti degli uomini

Video dalla rete

Ovazione per Sonia Bergamasco e tutto il cast dell’Elettra di Sofocle, lo spettacolo diretto da Roberto Andò che davanti a oltre 4.500 spettatori, lo scorso venerdì 9 maggio ha inaugurato la 60 stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. Una prima di forte impatto emotivo che ha commosso e emozionato il pubblico con momenti di grande lirismo e drammaticità. Come ha detto il regista Andò a Valerio Cappelli del Corriere della Sera, Elettra è «furiosa e indomabile nel suo calvario emotivo, Come tanti giovani, non si sente a casa da nessuna parte» ( qui l’articolo integrale )

L’Elettra, nella traduzione di Giorgio Ieranò, con musiche originali di Giovanni Sollima, ha segnato il debutto di Sonia Bergamasco a Siracusa insieme a una Clitennestra-Anna Bonaiuto altrettanto straordinaria. Quest’anno oltre a Elettra, sono in programma «L’Edipo a Colono» sempre di Sofocle (regia di Robert Carsen), la «Lisistrata» di Aristofane (regia di Serena Sinigallia) e «Iliade» di Giuliano Peparini ( https://www.indafondazione.org/ ).

«L’Elettra di Sofocle è un’opera audace, e sperimenta una nuova drammaturgia del tragico – dice Roberto Andò – se è vero che in ogni tragedia alberga un conflitto che prima o poi deve risolversi, nell’Elettra il problema è delegato interamente alla protagonista, al punto che si potrebbe dire che lei stessa è il problema. Come una moderna figura della depressione, Elettra non fa altro che esibire le proprie emozioni, rendendo irrilevante la questione della ragione o del torto del suo comportamento e di quello di Oreste». Realizzato in coproduzione con il Teatro di Napoli, lo spettacolo andrà in scena a Siracusa fino al 6 giugno, e in tournee a Pompei il 11, 12 e 13 luglio.