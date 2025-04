Elicottero cade nel fiume Hudson a New York, morti pilota e famiglia spagnola: in un video il momento dell’impatto

Video dalla rete

Un elicottero è caduto nel fiume Hudson a New York, giovedì. L’incidente è avvenuto all’altezza della West Side Highway e Spring Street. ​

Le vittime delll’incidente sono il dirigente della Siemens Agustin Escobar, sua moglie Mercè Camprubí Montal, global manager di una società di tecnologia energetica, e i tre figli, oltre al pilota.

Escobar ha lavorato per l’azienda tecnologica Siemens per più di 27 anni, più recentemente come global CEO per le infrastrutture ferroviarie presso Siemens Mobility, secondo il suo account LinkedIn. Alla fine del 2022 è diventato per un breve periodo presidente e CEO di Siemens Spagna.

