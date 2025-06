Elicottero con a bordo cinque persone precipita in mare tra gli yacht del porto turistico di Vouliagmeni, in Grecia

Video dalla rete

Un elicottero con a bordo cinque persone è precipitato in mare nel porto turistico di Vouliagmeni, a sud di Atene, la mattina di domenica 15 giungo. Tutte le persone a bordo – quattro cittadini statunitensi e un pilota greco – sono stati tratti in salvo in buone condizioni. Lo riferisce il ministero degli Affari marittimi greco. L’elicottero era decollato solo pochi istanti prima dalla vicina Astera: la caduta potrebbe essere stata causata da un guasto meccanico, riferisce l’emittente Ert.

